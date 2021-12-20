Введение военного положения в Украине: в СНБО назвали условие

На сегодня нет необходимости введения военного положения, но если она возникнет, решение будет принято молниеносно. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Апостроф.

При этом, по его словам, все должностные лица будут действовать четко, и ситуация, которая была в 2014 году, не повторится.

"Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Решения будут приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые сегодня будут в стране. Сегодня, я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить. Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну – такого точно не будет. Все будут четко действовать согласно своим инструкциям, согласно своим полномочиям, согласно тому, что на сегодняшний день должно происходить", – сказал чиновник в ответ на вопрос о том, возможно ли в Украине введение военного положения.

Он подчеркнул, что на сегодня необходимости во введении военного положения нет, и напомнил, что когда Washington Post сообщила о большом скоплении военных РФ на границе, Украина четко дала понять, что владеет информацией.

"Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не очень критично, чтобы сейчас говорить: "Все, вот завтра они начнут". Мы этого сейчас не видим. Мы ясно понимаем, что находится в радиусе 200 км от нашей границы, именно границы, а не линии столкновения с Российской Федерацией. Мы ясно понимаем, что находится на расстоянии до 400 км от нашей границы, мы понимаем, что это за группировки, их количество, знаем, чем они оснащены. У нас это все под контролем, и мы ежедневно получаем информацию от соответствующих институций на этот счет. Сегодня такой опасности мы не видим", – пояснил секретарь СНБО.

В то же время, он отметил, что такая опасность может появиться завтра. Ведь неизвестно, что в голове у людей, которые сидят в Кремле. Данилов добавил, что Украина не будет освобождать Донецкую и Луганскую области военным способом, потому что отдает себе отчет в количестве человеческих жертв, которые повлечет такое решение.