Apple готовит к выходу гигантский iPad

Компания Apple работает над гигантским Pad, который должен стать центром "умного" дома. Предполагается, что это устройство 2 в 1, которое можно использовать как умный дисплей для дома и как планшет, сообщает УНИАН.

Есть сведения, что в течение пары лет купертиновцы выпустит на рынок iPad диагональю 15 дюймов с хорошей камерой в альбомной ориентации, мощными колонками и настенным креплением. Он будет похож на смарт-экран Echo Show 15 от Amazon.

Планшет получит топовый процессор и особое ПО для работы с устройствами умного дома, для подключения к гаджетам и для многих других задач. Сейчас у Apple есть все необходимое для запуска новой продуктовой линейки, подтверждает источник.

Также компания готовит более доступную альтернативу в виде iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12, 9 дюйма в 2022-ом. Оба они будут оснащены мини-светодиодным дисплеем и будут поддерживать беспроводную зарядку Mag-Safe, а также обратную беспроводную зарядку.