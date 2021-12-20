Карпаты заносит снегом: местами насыпало почти 1,5 метра

По состоянию на 20 декабря Карпаты продолжает заносить снегом. В частности, на Драгобрате высота снежного покрова составляет почти 1,5 метра, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

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Сообщается, что на снеголавинной станции Пожижевская сегодня облачно, стабильно сыпет снег, высота снежного покрова составляет 56-118 см. На станции Плай высота снежного покрова - 61-88 см, на Драгобрате - 137 см.

Из-за снегопадов 20-21 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, а также в среднегорье Львовской области сохраняется значительная лавинная опасность.