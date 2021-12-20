Нардепы поддержат возврат к смешанной избирательной системе - Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возврат к мажоритарно-пропорциональной системе парламентских выборов поддержит более 300 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Весь парламент поддержит. Думаю, будет голосов 300+", - сказал Арахамия.

По словам главы фракции, в парламенте с каждым днем активизируется инициатива возврата к смешанной избирательной системе (совокупность двух систем: пропорциональной – по партийным спискам и мажоритарной – голосование за кандидата).

"Народные депутаты считают, что на огромных избирательных округах, которые существуют в настоящее время, невозможно добиться узнаваемости. Сегодня у мажоритарщика, который на одном округе избирался 10 лет, округ увеличился в три раза – ни он людей не знает, ни они его. Времени, чтобы познакомиться, нет. Получается, созданы какие-то псевдоокруга, которые не работают, и существует вероятность избрать в законодательный орган случайных людей. Так что аргументы весомые и объективные, но одно дело разговоры на кухне или в столовой парламента, а другое – законодательная инициатива. Инициатив мы пока не видели. Хотя и наши многие мажоритарщики тоже этого хотят", - рассказал глава фракции.

Арахамия также подчеркнул, что не видит предостережений, которые бы помешали возвратиться к смешанной системе.