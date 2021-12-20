Беринчик взлетел в мировом рейтинге боксеров

18 декабря украинец Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева в рамках вечера бокса в Броварах и защитил титул WBO International, сообщает УНИАН.

Бой продлился все 12 раундов, а победа украинцу досталась единогласным решением судей - 116:112, 118:110, 118:111.

Благодаря этой победе Беринчик существенно улучшил свои позиции в рейтинге представителей легкого дивизиона от BoxRec. Украинский боксер поднялся с пятого десятка более чем на 20 строчек и теперь входит в двадцатку лучших, занимая 17-е место.

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Стоит отметить, что Денис пока далек от позиций своего друга и соотечественника – бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко. Боксер из Белгорода-Днестровского располагается на второй строчке – даже выше австралийца Джорджа Камбососа, обладателя поясов WBA, WBC, IBF и обидчика американца Теофимо Лопеса.

Во главе же списка остается непобедимый чемпион WBA 27-летний американец Джервонта Дэвис (24 КО в 26 боях).

Беринчик - Чаниев: итоги боя