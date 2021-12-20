"Слуга народа" готовит большую налоговую реформу

Фракция "Слуга народа" в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

"В первом квартале с﻿ледующего года анонсируем большую налоговую реформу для бизнеса – его представители, думаю, будут довольны", – сказал он в интервью агентству.

По словам Арахамии, речь также пойдет о разделении компаний по рискам.

"Условно, это такая индульгенция. Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас" и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют. В результате, человек понимает, что он в "зеленой" зоне с благоприятным климатом, в "желтой" – с потенциальным риском или в "красной" – тогда пощады не будет, и государство применит к нему всевозможные "карательные меры", – пояснил Арахамия.

При этом, в законопроекте будут предусмотрены санкции к представителям тех госорганов, которые придут проверять бизнесы с "зеленым паспортом", добавил он.

"Не посчастливится тому, кто придет с проверкой к владельцу гринпаспорта, независимо от того, какой орган проверяющий представляет, ему будет грозить наказание вплоть до увольнения", – сказал Арахамия.

По его словам, также фракция намерена сделать ставку на туристическую отрасль и привлечение туристов в Украину.

"Большую ставку делаем на приток туристов в Украину. Люди соскучились по путешествиям. Мы видели, как в этом году правильно продуманная инициатива в несколько раз увеличила количество туристов из арабских стран и привела очень много денег в Украину. У нас есть несколько подобных "пилотов", которые позволят сервисным индустриям дышать свободнее, дадут им возможность заработать после двух ковидных лет", – отметил Арахамия.

При этом, Арахамия опроверг заявление министра финансов Сергея Марченко о проверке доходов физлиц с 1995 года после окончания налоговой амнистии.