Искусственный мозг научился играть в пинг-понг

Нейроны клеток не только реагировали на поведение мяча, но и правильно размещали ракетку, чтобы его отбить, сообщает Корреспондент.

В австралийской частной лаборатории Cortical Labs в модернизированной чашке Петри создали мини-мозг. Он состоит из слоя нейронов и умеет играть в Pong.

Отмечается, что его создали авторы системы Dishbrain. Они расположили около одного миллиона живых клеток человеческого мозга на массив микроэлектродов для их стимуляции и снятия показателей клеточной активности.

Также исследователи создали упрощенную версию симулятора Pong, в котором шарик отбивается от стены виртуальной ракеткой. Нейроны клеток не только реагировали на поведение мяча, но и правильно размещали ракетку, чтобы его отбить.