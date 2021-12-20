В Украине стартовали продажи кроссовера Nissan Qashqai

Новый кроссовер Nissan Qashqai добрался до Украины. Машина предложена украинским покупателям с двумя бензиновыми двигателями и в пяти комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Новый кроссовер на нашем рынке будет оснащаться новым бензиновым мотором семейства DIG-T объемом 1,3 литра. В варианте с 6-ступенчатой механической КПП она развивает 130 л.с. мощности и 240 Нм максимального крутящего момента. В связке с бесступенчатым вариатором Xtronic характеристики повышаются до 150 л.с. и 250 Нм соответственно.

В Украине новый Nissan Qashqai будет представлен в пяти комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+. Даже в базовом исполнении присутствуют система предупреждения об угрозе фронтального столкновения, система экстренного торможения, контроль слепых зон, семь подушек безопасности и пр. По умолчанию кроссовер оснащается светодиодными фарами, круиз-контролем, задним парктроником и пр. Базовое исполнение Visia оценили в 697 020 грн.

В версии Acenta за 770 020 гривен добавляются 17-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, 8-дюймовый дисплей мультимедиа и камера заднего вида.

Кроссовер в комплектации N-Connecta оценили в 895 450 гривен. В этой версии также появляются 18-дюймовые легкосплавные диски, датчики парковки спереди, а также система кругового мониторинга. Комплектация Tekna отличаются адаптивным дальним светом, сиденьями со вставками из экокожи, панорамным крышей и дисплеем инфотеймента диагональю в 10,8 дюйма.

Флагманский вариант Tekna+ привносит в Nissan Qashqai 19-дюймовые легкосплавные диски, передние кресла с функцией массажа, а также аудиосистему Bose Audio System. Цена японской новинки в топовой версии – от 1 071 900 грн.