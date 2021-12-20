Вакцинированные за рубежом украинцы также получат "ковидную" тысячу
Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании подчеркнул, что украинцы, которые привились за границей, также должны получить преимущества украинского COVID-сертификата. Им должны предоставить возможность перенести сертификаты в "Дію", пишет Ольга Белей, РБК-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19.
"Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, должны воспользоваться программой президента "єПідтримка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дію"", - заявил он.
При этом Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день уже 3,6 млн человек воспользовались услугой, из них почти 2 млн получили средства.
При этом в Министерстве здравоохранения отметили, что для выполнения задания предыдущего селекторного совещания было разрешено таким лицам получить украинский сертификат у семейного врача.