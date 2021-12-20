Инициатива Зеленского изменит цены на квартиры - прогноз

В Украине после запуска президентской инициативы по термомодернизации многоквартирных домов цены на квартиры в таких домах существенно вырастут, сообщает УНИАН.

Об этом заявила руководитель "Первой муниципальной школы ОСМД" Ирина Головатенко.

По ее словам ОСМД ожидают от чиновников детализации президентской инициативы и ясности в процедурах участия в программах по повышению энергоэффективности.

"Все ОСМД знают о "теплых" кредитах и о местных программах софинансирования, но большинство ОСМД нарекает на непрозрачность процедур, нечестность проведения конкурсов, бюрократии и "договорняках". Поэтому надежд у ОСМД на инициативу президента много, но и опасений достаточно" , - сказала она.

Эксперт отметила, что квартиры в модернизированных домах значительно вырастают в цене: "тюннинг" своего жилья – это инвестиции, которые окупятся в будущем.

Значительной проблемой, однако, является отсутствие достаточной информации об имеющихся возможностях и деталях программ.

Государство также уделяет мало времени развенчанию мифов о работе объединений граждан. Иногда такие мифы бывают очень странными, например, людей запугивают несуществующей перспективой потери своей квартиры за несвоевременное "не погашение теплого кредита" со стороны ОСМД.

"Эти предрассудки очень мешают развитию объединений" , - считает она.

"Большая термомодернизация" по-украински, по мнению Головатенко, станет маркером улучшения состояния многоквартирных домов и позволит повысить ответственность граждан.