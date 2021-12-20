Богдан рассказал о конфликте Корниенко и погибшего Полякова
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о конфликте первого вице-спикера Александра Корниенко и депутата Антона Полякова, который внезапно погиб 8 октября.
Об этом Андрей Богдан заявил в интервью Наталье Влащенко.
"Он ко мне в кабинет приходил и говорил, что Саша Корниенко продал все места в Черниговской области. Там была очень острая стадия конфликта, он на него кидался всегда. Не совпадение ли? Точно надо эту версию проверить. Когда поменяется власть - проверим. Я Сашу Корниенко знаю. Он будет говорить правду, не сразу, по чуть-чуть он придет к выводу, что надо сотрудничать со следствием", - заявил экс-глава Офиса президента в интервью Наталье Влащенко.