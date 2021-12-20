Богдан рассказал о конфликте Корниенко и погибшего Полякова

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал о конфликте первого вице-спикера Александра Корниенко и депутата Антона Полякова, который внезапно погиб 8 октября.

Об этом Андрей Богдан заявил в интервью﻿ Наталье Влащенко.