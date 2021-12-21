Google объявила о новой политике хранилища Drive

Google объявила о новой политике относительно облачного хранилища Drive, которая вскоре начнет ограничивать доступ к файлам, нарушающим политику компании. Об этом сообщается в блоге компании, сообщает Судебно-юридическая газета.

Компания будет принимать активные меры для обнаружения файлов, размещенных на ее платформе, которые нарушают ее условия использования или программную политику злоупотребления.

Такими файлами больше нельзя будет делиться с другими людьми, а доступ будет заблокирован для всех, кроме владельца.

Если у пользователя есть файл, нарушающий политику облачного хранилища, он получит электронное письмо с деталями и потенциальными действиями, которые он может предпринять, чтобы отправить запрос на проверку.