Богдан прокомментировал слухи о наркозависимости Зеленского

Бывший глава ОП Андрей Богдан прокомментировал слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы употребляет наркотические средства.

Свое мнение Богдан высказал в интервью﻿ Наталье Влащенко.

Так, по словам Андрея Богдана, Зеленский не употреблял наркотики, когда он возглавлял ОП. Однако сейчас президент изменился физиологически.