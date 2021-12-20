Богдан прокомментировал слухи о наркозависимости Зеленского
Бывший глава ОП Андрей Богдан прокомментировал слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы употребляет наркотические средства.
Свое мнение Богдан высказал в интервью Наталье Влащенко.
Так, по словам Андрея Богдана, Зеленский не употреблял наркотики, когда он возглавлял ОП. Однако сейчас президент изменился физиологически.
"У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. Скорость речи имеет большое значение. Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим своим словом. У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает", - прокомментировал Богдан в интервью.