Дело МН17: началось оглашение обвинения

Четыре человека, которые проходят обвиняемыми по делу рейса MH17, причастны к убийству. Об этом сказал на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт в понедельник, 20 декабря, сообщает Корреспондент.

"По мнению прокуратуры, четверо обвиняемых виновны в убийстве, – сказал он. – Они использовали ЗРК Бук в качестве оружия, преследуя свои военные цели".

Бергер добавил, что они виновны "вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет" .

Также стало известно, что суд отклонил требование адвокатов россиянина Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых, о включении в досье показаний свидетеля, утверждающего, что самолет не мог быть сбит ЗРК Бук. Соответствующее решение огласил судья Хендрик Стейнхейс.

В частности, суд не нашел достаточно оснований для того, чтобы "не верить прокуратуре и считать, что обвинение намеренно не включило в досье оправдательную информацию" . С учетом этого суд отклонил требование защиты дать указания прокуратуре добавить в досье все имеющиеся документы, касающиеся свидетеля S45, заявил Стейнхейс.

Данное требование было представлено адвокатами Пулатова 8 декабря. Как заявила тогда адвокат Сабине тен Дуссхате, речь идет о служившем в 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ свидетеле, который находился рядом с местом крушения Boeing и который в беседе с представителями Совместной следственной группы пояснил, почему самолет не мог быть сбит ЗРК Бук.

Напомним, еще в июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: россиянину Игорю Гиркину (Стрелкову), россиянину Сергею Дубинскому, россиянину Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.