Дело МН17: началось оглашение обвинения
Четыре человека, которые проходят обвиняемыми по делу рейса MH17, причастны к убийству. Об этом сказал на слушаниях суда в Нидерландах прокурор Тейс Бергер, зачитывая обвинительный акт в понедельник, 20 декабря, сообщает Корреспондент.
"По мнению прокуратуры, четверо обвиняемых виновны в убийстве, – сказал он. – Они использовали ЗРК Бук в качестве оружия, преследуя свои военные цели".
Бергер добавил, что они виновны
"вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет".
Также стало известно, что суд отклонил требование адвокатов россиянина Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых, о включении в досье показаний свидетеля, утверждающего, что самолет не мог быть сбит ЗРК Бук. Соответствующее решение огласил судья Хендрик Стейнхейс.
В частности, суд не нашел достаточно оснований для того, чтобы
"не верить прокуратуре и считать, что обвинение намеренно не включило в досье оправдательную информацию". С учетом этого суд отклонил требование защиты дать указания прокуратуре добавить в досье все имеющиеся документы, касающиеся свидетеля S45, заявил Стейнхейс.
Данное требование было представлено адвокатами Пулатова 8 декабря. Как заявила тогда адвокат Сабине тен Дуссхате, речь идет о служившем в 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ свидетеле, который находился рядом с местом крушения Boeing и который в беседе с представителями Совместной следственной группы пояснил, почему самолет не мог быть сбит ЗРК Бук.
Напомним, еще в июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: россиянину Игорю Гиркину (Стрелкову), россиянину Сергею Дубинскому, россиянину Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.
В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.