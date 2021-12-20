Ледники в Гималаях тают быстрее всех остальных в мире

За последние десятилетия гималайские ледники очень активно теряли лед — в десять раз быстрее, чем 400-700 лет назад. Это угрожает водоснабжению миллионов людей в Азии, сообщает Хайтек.

Ученые из Университета Лидса выяснили, что за последние десятилетия гималайские ледники очень активно теряли лед. Они таяли в десять раз быстрее, чем 400–700 лет назад, во время Малого ледникового периода. Напомним, Малый ледниковый период — период глобального относительного похолодания, имевший место на Земле в течение XIV–XIX веков. Самый холодный период по среднегодовым температурам за последние 2 000 лет и длился с 1 303 по 1 860 год. Также ученые выяснили, что гималайские ледники сокращаются гораздо быстрее, чем остальные, в других частях мира — скорость потери льда исследователи описывают как «исключительную».

За последние десятилетия гималайские ледники очень активно теряли лед — в десять раз быстрее, чем 400-700 лет назад. Фото: Дункан Куинси, Университет Лидса.

В статье, опубликованной в Scientific Reports, ученые рассказали, как реконструировали размеры и ледяную поверхность 14 798 гималайских ледников во время Малого ледникового периода. Оказалось, что они потеряли около 40% своей площади — она сократилась с 28 000 км² до 19 600 м².

За этот период ледники также потеряли от 390 км³ до 586 км³ льда. Столько же льда находится в центральных европейских Альпах, на Кавказе и в Скандинавии. Ученые подсчитали, что вся эта вода подняла уровень моря во всем мире на 0,92–1,38 мм.

Гималайский горный хребет часто называют «третьим полюсом» — это третье по величине «хранилище льда» в мире после Антарктиды и Арктики. Ускорение таяния гималайских ледников угрожает жизни сотен миллионов людей, которые зависят от основных речных систем Азии в плане продовольствия и энергии. Среди рек, которые питаются гималайскими ледниками — Брахмапутра, Ганг и Инд.