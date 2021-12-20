Ученые воссоздали чувство страха с помощью VR-очков

Исследователи использовали VR-технологии, чтобы вызвать у людей эмоции и изучить их в лабораторных условиях, сообщает Хайтек.

Немецкие ученые из Института когнитивных наук и наук о мозге имени Макса Планка придумали, как эффективнее всего вызывать эмоции у испытуемых в лабораторных условиях. Для этого они использовали очки виртуальной реальности.

Исследование эмоций и чувств человека — важная область нейронауки. Проблема в том, что воссоздать различные паттерны активности мозга, близкие к реальному опыту, не так уж и просто. Ранее другие исследователи годами использовали фотографии и видеоролики, чтобы «искусственно» стимулировать нейроны. Но эмоции были очень далеки настоящих.

В этот раз немецкие ученые попробовали воссоздать чувство страха с помощью технологий виртуальной реальности. Участникам надели VR-очки, чтобы казалось, будто они катаются на американских горках. В ходе эксперимента подопытные видели как красочные пейзажи, так и языки пламени на своем пути. В конце их ждало падение с обрыва.

Когда ученые отследили нейронную активность, они получили паттерны активности мозга, близкие к реальному опыту. Использование VR-очков вызвало больше естественных эмоций, чем при демонстрации участникам исследования статических фотографий эмоциональных сцен. Как сообщают немецкие специалисты, после эксперимента они больше узнали о роли некоторых участков мозга в формировании эмоций.