Суд официально развёл Лепса с женой после 20 лет брака

Что стало причиной разлада, остаётся до сих пор загадкой. На данный момент пара не давала никаких официальных комментариев насчёт этой темы, сообщает Life.

Известный певец Григорий Лепс теперь официально стал холостяком. Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск второй по счёту экс-супруги музыканта Анны Шаплыковой, с которой он прожил в браке целых 20 лет.

Отмечается, что на судебное заседание, которое состоялось сегодня, 20 декабря, пришёл только представитель жены. Лепс же заранее написал согласие на расторжение брака.