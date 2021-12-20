Элегантная Ольга Сумская получила премию года

Украинская актриса Ольга Сумская 19 декабря побывала на церемонии награждения общенациональной премией года "Империя красоты", сообщает УНИАН.

Фото после награждения артистка опубликовала в своем Instagram.

"Чрезвычайно приятно в День Святого Николая получить такую почетную награду" , – отметила она в подписи к снимкам.

На фото 55-летняя Сумская позирует в элегантном черном брючном костюме. На одном из снимков она вместе с мужем, актером Виталием Борисюком.

Ольга Сумская с мужем, актером Виталием Борисюком / фото instagram.com/olgasumska