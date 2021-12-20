В Украине стартовали продажи спорткара Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+

Новый электрический спорткар Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ уже доступен для заказа в Украине. Первые экземпляры приедут к своим владельцам в первой половине будущего года, сообщает Обозреватель.

Новый EQS 53 4MATIC+ является первой серийной электрической моделью, созданной специалистами подразделения AMG на основе Mercedes-Benz EQS.

EQS 53 4MATIC+ является первой серийной электрической моделью, созданной специалистами подразделения AMG на основе Mercedes-Benz EQS. Источник: Daimler AG

Спорткар на электротяге прошел всестороннюю доработку мастерами из Аффальтербаха. Автомобиль получил как внешние, так и внутренние изменения, а особое внимание было уделено скоростным и динамическим характеристикам новинки.

В движение EQS 53 4Matic+ приводят два электродвигателя суммарной мощностью от 484 до 560 кВт (658-762 л.с.). Питание для них обеспечивает батарея емкостью 108 кВтч. В пути подзарядить АКБ позволяет система рекуперации энергии торможения. На стоянке электромобиль заряжается с помощью штатного устройства переменного тока мощностью 11 кВт (опция – 22 кВт), а на быстрых зарядных станциях постоянного тока – до 200 кВт. Бортовая сеть рассчитана на работу под напряжением 400 В.

Автомобиль получит уникальный цифровой кокпит MBUX. Источник: Daimler AG

При уровне заряда АКБ не менее 80% Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ способен разгоняется от 0 до 100 км/м за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. С опционным пакетом AMG Dynamic Plus разгон занимает 3,4 с, а "максималка" – 250 км/ч.

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ имеет полноприводную трансмиссию и систему подруливания задних колес. Источник: Daimler AG

Как и родственный Mercedes-Benz EQS, версия от AMG имеет полноприводную трансмиссию и систему подруливания задних колес. Кроме того, автомобиль получил пневматическую подвеску и адаптивные амортизаторы, жесткость которых управляется электроникой.

Первый полностью электрический спорткар от AMG предлагается по цене от 133 266 евро.