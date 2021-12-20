Украина, Польша и Литва подписали общую декларацию

Президенты Украины, Польши и Литвы Владимир Зеленский, Анджей Дуда и Гитанас Науседа в понедельник, 20 декабря, подписали декларацию, предусматривающую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО. Об этом стало известно по результатам саммита Люблинского треугольника в Гуте Ивано-Франковской области, сообщает Интерфакс-Украина.

"Общая декларация фиксирует четкую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией", – отметил Зеленский.

Он добавил, что лидеры Люблинского треугольника скоординировали шаги по поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины на 2022 год.

Также президент отметил, что встреча глав государств засвидетельствовала единство оценок и подходов Украины, Польши и Литвы.

"Один из важных элементов (внешней стратегии Украины – ред.) – взаимодействие с польскими и литовскими партнерами в рамках "Люблинского треугольника". Это наша первая встреча в его формате. Она засвидетельствовала единство наших позиций, оценок и подходов как по наиболее актуальным вопросам наших государств, так и относительно ключевых вызовов в нашем регионе", – заявил Зеленский на брифинге по результатам саммита "Люблинского треугольника" в государственной резиденции "Синегора".

По словам президента, доказательством этого единства стало подписание итоговой декларации по итогам саммита президентов Украины, Литвы и Польши.

Зеленский акцентировал внимание на важности развития и улучшение отношений с соседними странами.

"Мы не являемся членом Европейского Союза. И не являемся членом НАТО. Поэтому, в первую очередь, мы усиливаем соседские отношения", – сказал он.

Он напомнил о помощи Украины Молдове с газом, а Литве – в обустройстве границ.

"Мы отреагировали первыми, несмотря на то, что мы не являемся членом Европейского Союза и не являемся членом НАТО. И именно поэтому сегодня здесь наши друзья – они чувствуют, что сегодня уже нам нужна их помощь и поддержка", – подчеркнул Зеленский.

Он считает, что Украина и ряд других стран войдут в состав НАТО только тогда, когда Альянс сам поймет, что ему необходимы новые члены, которыми будут "мощные государства" .