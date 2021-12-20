"Нафтогаз Трейдинг" продает газ по рекордной цене

Компания "Нефтегаз Трейдинг" предлагает газ на бирже по рекордной ныне цене – 56 112 гривен за тысячу кубических метров, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на Украинской энергетической бирже от 20 декабря.

На декабрь цена на условиях послеоплаты составляет 56 712 грн, а на январь – 56 892 грн. У других продавцов предложения также не дешевые, цена колеблется от 44 400 до 59 500 грн/тыс. куб.

Рекорд установил еще один показатель, цена на голубое топливо на краткосрочном рынке достигла 49 617,65 грн за тысячу кубометров. В общей сложности, в течение дня было реализовано 85 тыс. куб м газа.

Почему цены растут?

Цены на украинских биржах напрямую зависят от котировок на европейских, которые в последнее время стремительно рванули вверх.

Утром 20 декабря цены взлетели выше 1900 долларов за тысячу кубометров. Причиной считают обвал поставок российского газа через газопровод Ямал – Европа до 1,3 млн куб м в сутки.

Однако в Украине газ все равно торгуется дешевле, при пересчете на гривны разница составляет примерно 7 тыс.

По мнению экономиста Алексея Куща, 2000 долларов – совсем не предел и цены могут взлететь выше в течение зимы. Все зависит от того, на сколько холодной будет эта зима.

В то же время российский монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину, а "Нафтогаз" заявил, что не сможет долго сдерживать низкие тарифы на газ.