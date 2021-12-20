Президентские рейтинги: кто выйдет во второй тур

Среди потенциальных претендентов на пост Президента Украины наибольшие шансы на победу имеют Владимир Зеленский и Юрий Бойко, сообщает УНИАН.

Если бы президентские выборы проходили на момент опроса, то за В.Зеленского проголосовали бы 21,0% респондентов, а за Ю.Бойко – 16,1% (среди респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором).

Петра Порошенко готовы поддержать 15,3% опрошенных, Юлию Тимошенко – 10,6%, Дмитрия Разумкова – 7,6%, Игоря Смешко – 6,3% голосов. Остальных политиков поддерживают менее 5% респондентов (в каждом отдельном случае).

Опрос проведен "Украинской социологической группой" с 4 по 10 декабря 2021 во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным социально-демографическим признакам. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью "face-to-face". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.