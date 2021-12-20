Зеленский созывает всех украинских послов: о чем будут договариваться

Владимир Зеленский созывает на конференцию всех послов Украины в мире. Мероприятие состоится на Ивано-Франковщине 21 – 22 декабря, сообщает 24 Канал.

Об этом сказал президент Украины на пресс-конференции по итогам разговора с президентами Литвы и Польши. Он заверил, что теперь такие встречи будут проходить ежегодно.

Будут разговаривать послы с президентом в государственной резиденции "Синегора" в Гуте, что на Ивано-Франковщине.

Зеленский заверил, что в 2021 году примут участие в конференции абсолютно все послы Украины.

"Раньше такие совещания проходили раз в 2, 3 или даже 4 года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений, делает их неэффективной и протокольной формальностью" , – отметил Зеленский.

"Нам нужен смысл, нам нужен результат. Поэтому теперь я буду собирать украинских послов ежегодно здесь, в Гуте"," , – заявил президент.

О чем будут говорить