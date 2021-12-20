LG представила игровой ноутбук с мощной видеокартой

Компания LG пополнила модельный ряд ноутбуков игровой моделью UltraGear 17G90Q с 17,3-дюймовым дисплеем. Судя по его оснащению, LG UltraGear 17G90Q относится к моделям, которые достаточно мощны для требовательных игр, сообщает Лига.net.

LG UltraGear 17G90Q оснащен процессором Intel Core 11-поколения (Tiger Lake), 16 или 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080. Кроме того, он выделяется экраном с высокой частотой обновления 300 Гц и временем отклика 1 мс, усиленной системой охлаждения, подсветкой клавиатуры и четырьмя встроенными динамиками.

Характеристики ноутбука LG UltraGear 17G90Q

экран: IPS-матрица, диагональ 17,3-дюйма, разрешение Full HD (1920×1080 пикселей), частота обновления 300 Гц;процессор: Intel Core 11-поколения (Tiger Lake);оперативная память: 16 или 32 ГБ DDR4 (два слота);видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q;накопитель: SSD M.2 объемом до 1 ТБ;модуль Wi-Fi 6E, Full HD веб-камера;четыре динамика (каждый по 2 Ватт);размеры корпуса: 400×2716×21 мм;вес: 2,64 кг.

Стоимость ноутбука LG UltraGear 17G90Q, представленного в одной расцветке Purple Gray (фиолетово-серый), пока не объявлена производителем. Компания обещает подробнее рассказать о новинке на выставке электроники CES 2022, которая пройдет с 5 до 8 января 2022 года в Лас-Вегасе, США.