Необходимо ввести превентивные санкции против РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым введение в отношении России превентивных санкций для недопущения усиления эскалации с ее стороны, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров Альянса такая, что не дай Бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину – то мы (ЕС и НАТО – ред.) потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно?" – сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита "Люблинского треугольника" в понедельник в госрезиденции "Синегора".

Он привел пример кризиса с мигрантами на границе между Беларусью, Польшей и Литвой, отметив, при этом, что страны Европейского Союза и НАТО "без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьезные санкции в отношении Беларуси" .