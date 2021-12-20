Необходимо ввести превентивные санкции против РФ – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым введение в отношении России превентивных санкций для недопущения усиления эскалации с ее стороны, сообщает Интерфакс-Украина.
"Если реакция некоторых европейских лидеров и лидеров Альянса такая, что не дай Бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину – то мы (ЕС и НАТО – ред.) потом введем санкции. Что такое потом? И для кого? Кто останется и для чего это нужно?" – сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита "Люблинского треугольника" в понедельник в госрезиденции "Синегора".
Он привел пример кризиса с мигрантами на границе между Беларусью, Польшей и Литвой, отметив, при этом, что страны Европейского Союза и НАТО
"без лишних упоминаний, бюрократических шагов и слов ввели серьезные санкции в отношении Беларуси".
"Я думаю, что будет реакция следующая: если будет оружие размещено в Беларуси, то потом мы введем какие-то очень мощные санкции. Потому предпосылок, почему президент России сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Потому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьезные санкции, чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной", – добавил президент Украины.