Смерть Полякова: Скороход рассказала о ходе расследования

Расследование смерти народного депутата из группы "За майбутнє" Антона Полякова продолжается и у правоохранителей еще очень много невыясненных вопросов. Об этом рассказала народная депутат Анна Скороход, сообщает Украина 24.

Она, в частности, опровергла информацию начальника ГУНП в Киеве Ивана Выговского, что полиция расследует две основные версии смерти Антона Полякова.

"Никто не исключает версию умышленного убийства, ведь ни одного доказательства относительно того, что это была естественная смерть тоже нет. Еще очень много экспертиз нужно доделать, много следственных действий не сделано. Никакая версия еще не исключается, ни одна из версий не подтверждена" , - сказала она.

Также Скороход сообщила, почему стражи порядка так медленно проводят экспертизы для выяснения смерти народного избранника.

"Небрежность, не успели – все вместе. Там очень много экспертиз не было назначено и мы обратились в полицию, чтобы их назначали".

Ранее глава ГУНП в Киеве Иван Выговский в интервью РБК-Украина рассказал о ходе расследования по делу о смерти народного депутата Антона Полякова.

"Версии у нас две – самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм," – объяснил он.

По его словам, полицейские установили всех лиц, с которыми перед смертью общался Поляков. А также четко "разложили" хронологию последнего дня жизни парламентария.