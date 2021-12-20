Смертность в октябре-2021 выросла на 47,8% по отношению к октябрю-2019

Число умерших в Украине в октябре 2021 года составило 74,28 тыс., что на 25,8%, или на 15,24 тыс. больше, чем в октябре 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Государственной службы статистики, в целом за 10 месяцев этого года в Украине умерло 562,14 тыс. человек, что на 16,2% больше, чем в минувшем году.

Как сообщалось, в январе 2021 года число умерших в стране было на 7,7% больше, чем в январе 2020 года, в феврале – на 9%, в марте – на 34,4%, в апреле – на 48,5%. В мае динамика замедлилась до 28,2%, в июне – до 4,3%, после чего в июле-августе она даже стала отрицательной – соответственно 0,9% и 1,1%. Однако в сентябре снова было зафиксировано увеличение числа умерших, правда, совсем небольшое – на 0,1%.

По сравнению с доковидным октябрем 2019 годом, в октябре этого года умерло на 47,8% больше людей, а в целом за 10 месяцев – на 15,5% больше.

2о же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в октябре-2021 сократилось на 10,5% по сравнению с октябрем-2020 – до 23,82 тыс., а в целом за десять месяцев оно снизилось на 7,3% – до 229,21 тыс.

По сравнению с октябрем 2019 года рождаемость в октябре этого года сократилась на 18,1%, а за 10 месяцев – на 12,6%.

В целом население Украины на 1 ноября 2021 года составило 41 млн 270,9 тыс. чел., что на 399,9 тыс., или на 1% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба. За два года, по ее данным, число жителей страны уменьшилось на 669,8 тыс., или на 1,6%.