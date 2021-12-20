Суд разрешил спецрасследование в отношении беглого бизнесмена Курченко

Киевский районный суд Одессы разрешил начать спецрасследование в отношении беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, сообщает Новое время.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По данным следствия, Курченко создал преступную организацию, которая в итоге нанесла ущерб экономике Украины на сумму свыше 2,6 млрд грн. Для совершения преступлений он на протяжении 2012−2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов, а также их ввоз якобы с целью переработки и реэкспорта. Однако на самом деле нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов, уточняет Венедиктова.

"С этой целью в восьми областях Украины были арендованы таможенные склады, на которых выгружались нефтепродукты, а их вывоз за пределы таможенной территории оформлялся поддельными документами" , — добавила Венедиктова.

В этой схеме были задействованы как работники таможенной службы, так и должностные лица, которые прикрывали преступную деятельность Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО Лагуна-Рени. От этих предприятий оформлялись документы о фиктивной переработке и вывозе нефтепродуктов.

Решение Киевского районного суда Одессы позволяет стороне обвинения провести досудебное расследование в отношении подозреваемого при его отсутствии.

В марте 2019 года Генпрокуратура завершила расследование против Курченко. По версии следствия, олигарх причастен, среди прочего, к завладению деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 миллиона гривен Национального банка, 4,7 миллиона гривен Реал Банка, 2,3 миллиарда гривен Брокбизнесбанка, 502 миллионов Укргазбанка.