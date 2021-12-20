Мороз днем и снег по всей территории: погода 21 декабря

С праздником Святого Николая в Украину таки пришла настоящая зимняя сказка. Синоптики прогнозируют﻿ мороз по всей стране даже днем, а также снег по всей территории, такой долгожданный во многих областях страны.

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Итак, во вторник, 21 декабря, во всех восточных, а также в большинстве центральных и западных областей ожидается температура от -8°С до 3°С днем и от -11°С до -5°С ночью. А вот в Закарпатской, а также в южных областях и в Крыму мороз будет самым слабым – от -4°С на юге до 1°С на полуострове днем и от -8°С на Закарпатье до -2°С на юге страны ночью. Самыми холодными окажутся Киевская и северные области – там обещают морозы -11... -7°С днем и -12... -7°С ночью.

Снег 21 декабря ожидается по всей Украине. Также во всех регионах ожидается ветер 11-25 км/час в среднем, в Одесской области возможны порывы ветра до 29 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 21 декабря на дорогах возможна гололедица (первый уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 21 декабря ожидается температура воздуха от -9°С до -4°С в течении дня, сильные порывы ветра до 18-22 км/час и снег.