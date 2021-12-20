Румыния изменила правила въезда
Сегодня, 20 декабря Румыния ужесточила правила въезда. Для пересечения границы страны необходимо будет, в частности, заполнить цифровую анкету, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Эта анкета является инструментом направленным на борьбу с распространением коронавируса. На основе анкетных данных, сотрудники управления по общественному здоровью Румынии смогут легче идентифицировать и связаться с лицами, которые контактировали во время путешествия с гражданином, инфицированным вирусом SARS-CoV-2", - поясняют в пресс-центре ГПСУ.
Анкета должна содержать следующие данные:
- имя и фамилия;
- идентификационные и контактные данные лица;
- страна, область и населенный пункт, из которого она путешествует в Румынию, включая транзит;
- населенный пункт и адрес прибытия в Румынию;
- транспортное средство, на котором путешествует в Румынию;
- дата въезда в Румынию;
- данные несовершеннолетних лиц, если есть.
Указано, что анкету должны заполнять все лица следуют к Румынии любым сообщением.
По информации пограничников, цифровую анкету возможно сформировать в электронном виде по ссылке.
Вместе с тем, на сайте правительства Румынии указано, что лица, которые будут прибывать в страну без анкеты, будут обязаны заполнить ее в течение 24 часов. За отказ от ее заполнения предусмотрено штраф от 2 до 3 тысяч леев (от 3000 до 4600 гривен).