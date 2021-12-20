В "Евросолидарности" отреагировали на подозрение Порошенко в госизмене

Партия Европейская солидарность прокомментировала подозрение в государственной измене пятому президент Украины Петру Порошенко, сообщает Новое время.

В заявлении, опубликованном на сайте партии, говорится, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сознательно выбрал момент загранкомандировки Порошенко.

"Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике" , — заявили в партии.

В Европейской солидарности также подчеркнули, что новое подозрение Порошенко — это «политический заказ от Зеленского».

20 декабря пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Подозрение касается дела о поставках угля с временно оккупированных территорий Донбасса в 2014—2015 годах. Как подчеркнули в СБУ, Порошенко «поставил Украину в энергетическую зависимость от РФ и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».