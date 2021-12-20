В МИД РФ заявили, что Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина, сообщает Новое время.

В ведомстве сказали, что послу Германии было сообщено об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников посольства Германии.

В МИД РФ добавили, что продолжат «реагировать соразмерным образом на любые потенциальные конфронтационные выпады Берлина» в свой адрес в будущем.

15 декабря суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Красикова, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

После этого Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. В МИД страны заявили, что убийство было совершено «по государственному заказу» и является «серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета ФРГ».

Хангошвили застрелили в центре Берлина 23 августа 2019 года. Он был полевым командиром во время второй чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году на него в Грузии было совершено очередное покушение.

Убийцу Хангошвили задержали в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. 26 октября бизнесмен из Харькова, выступивший в качестве свидетеля в берлинском суде, узнал россиянина и заявил, что это родственник его жены Вадим К. Мужчина предположил, что тот является сотрудником спецслужб в звании полковника.

В марте 2021 года украинские спецслужбы помогли подтвердить, что «Вадим Соколов» — это россиянин Вадим Красиков, связанный с ФСБ РФ.