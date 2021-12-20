Нардепы обратились в КСУ из-за законопроекта о двойном гражданстве

В Конституционный суд поставило представление группы нардепов, которое касается инициативы президента Владимира Зеленского ввести в Украине двойное гражданство, сообщает Новое время.

99 нардепов обратились в КСУ по поводу официального толкования ст. 4 Конституции в контексте возможности введения в Украине двойного гражданства. Представление подписали, в частности, представители МФО Разумная политика, Европейской солидарности, Батькивщины, Голоса, Оппозиционной платформы — За жизнь.

"Согласно закону О КСУ, вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца" , — уточнила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря..

Ранее бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призывал нардепов поддержать обращение в Конституционный суд, сослался на ст. 4 Конституции и заявил, что, по его мнению, инициатива о множественном гражданстве противоречит нормам Конституции.

1 декабря президент Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной Раде заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве.

Позже пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский предлагает парламенту разрешить наличие двойного гражданства для иностранных украинцев и ввести декларирование множественного гражданства рядом государственных служащих.