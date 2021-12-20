В Париже мужчина с ножом захватил заложников в магазине

В Париже сегодня вечером вооруженный ножом мужчина захватил заложников в одном из магазине 12-го района. Нападавший требует разговора с министром юстиции Эриком Дюпон-Моретти, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

В магазине на момент нападения находились две женщины. Именно их он взял в заложники.

Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар призвал жителей избегать этого района. По данным источников телеканала BFM TV, личность мужчины уже установили, у него есть психические расстройства.

Как рассказал один из источников, сейчас правоохранители не считают, что этот захват заложников имеет террористическую подоплеку. Территорию вокруг магазина оцепили. Правоохранители уже ведут переговоры с мужчиной.

По информации телеканала, этого мужчину осудили в 1994 году за убийство его работодателя. В четверг, 16 декабря, суд решил возобновить это дело. Теперь мужчина требует переговоров с министром юстиции и адвокатом.

Министр юстиции уже заявил, что готов помочь правоохранителям вести переговоры, если возникнет потребность.