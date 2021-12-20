Минфин разъяснил, облагается ли "ковидная тысяча" налогом

Помощь, выплачиваемая в рамках программы єПідтримка, не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором, сообщили в Минфине, сообщает Новое время.

В ведомстве объяснили, что выплата пособий осуществляется в рамках бюджетной программы єПідтримка за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год.

Таким образом, сумма пособия не включается в общий налогооблагаемый доход налогоплательщика, то есть не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Как сообщалось, на виртуальную тысячу гривен можно приобрести услуги в трех сферах — это культура, путешествия и спорт. Как считают в Офисе президента и правительстве, именно эти отрасли больше всего пострадали от карантинных ограничений, поэтому средства должны стать поддержкой и для них.

Таким образом, «Вовину тысячу» можно потратить на:

путешествия в пределах Украины (билеты на поезд или самолет);

билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры;

абонементы в спортзалы, фитнес-центры;

книги.

Отдельный список услуг будет разработан для людей в возрасте от 60 лет — они смогут потратить 1 тыс. грн на лекарства и другие социальные нужды (список Кабмин уточнит позже). Такая опция станет доступна с января 2022 года.