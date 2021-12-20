Окружной админсуд заблокировал конкурс на главу САП

Окружной административный суд Киева своим решением отменил Порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей, в том числе главы, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, сообщает Деловая столица.

"Указанное решение мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16.07.2015 ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы. Соответственно, суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре" , — пояснили в ОАСК.

В суде отметили, что согласно ч. 2 статьи 19 Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

В ОАСК добавили, что дело рассматривалось судом по иску бывшего руководителя подразделения детективов НАБУ начиная с июня 2021 года. К участию было привлечено 136 третьих лиц, в том числе 132 участника конкурса на занятие административных должностей в САП.