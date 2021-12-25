Нутрициолог рассказала, что делать, если выпадают волосы

Как тут не запаниковать, когда шикарная шевелюра начала редеть и сыпаться, оставаться на подушке и после мытья головы забивать отверстие для слива, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Юлия Хелсблог назвала причины и выпадения волос и рассказала, что с этим делать.

Она подчеркнула, что медлить нельзя, ведь это сигнал организма, что есть проблема! Но также она напомнила, что иногда паниковать не стоит – это временное явление.

Не спешите паниковать: сначала важно посмотреть на количество выпавших волос.

Потеря около 50-60 волос - это норма, а вот если их гораздо больше, то тут уже нужно разбираться!

Также стоит отметить, что выпадение волос в беременность и послеродовой период может быть оправдано: тут дело кроется во многих дефицитах и гормональных причинах.

Прием контрацептивов и период их отмены также может вызывать повышенную потерю волос.

Причины выпадения волос и какие анализы нужны

Железодефицитная анемия

- Железо

- Ферритин

- Трансферрин

Гипотериоз

- ТТГ, СТ3, СТ4

Недостаточное поступление в пищу белка и полезных жиров

- Общий белок, альбумин

- Триглицериды

Гормональные нарушения

- (анализов много и они назначаются строго по совокупности симптоматики и анамнеза)

Дефицит витаминов

- B9

- B12

- Цинк, селен, медь

- Витамин Д

Хронический стресс

- Кортизол

Проблемы с ЖКТ

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта всасывание полезных веществ нарушено, люди, даже питаясь достаточно разнообразно и правильно, все равно находятся в дефицитах.

Алкоголь, курение, обилие кофеина

Проблема с выпадением волос, к сожалению, часто не решается сама! Не занимайтесь самолечением и не тратье кучу денег на дорогие шампуни. Что делать? Сдать кровь, разобраться в проблеме и действовать комплексно.