Пограничники будут сбивать дроны-нарушители без предупреждения

Украинские пограничники получили право сбивать и перехватывать без предупреждения дроны-нарушители. В ближайшее время ведомство начнет работу по закупке средств, которые будут позволять это сделать, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По информации начальника управления организации пограничной службы Сергея Вороного, с помощью дронов нарушители в основном переправляют контрабандные сигареты, но не исключено, что беспилотники могут использоваться и для других незаконных целей.

В связи с этим ГПСУ инициировала ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые были поддержаны высшими органами власти.

В частности, на днях вступили в силу изменения в закон "О Государственной пограничной службе Украины", которым, в частности, разрешили сотрудникам ГПСУ применять против дронов-нарушителей оружие и спецсредства.