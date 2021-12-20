Тендер на ремонт ЛЭП выиграла "дочка" российской фирмы

Конкурс на создание линий электропередач в Николаевской, Одесской и Херсонской областях выиграла ООО "Союзэнергопроект", которая является дочерней структурой российской фирмы, сообщает Деловая столица.

Данные тендера размещены на сайте Prozzoro.

Сумма тендера "Проектирование объекта "Новое строительство ЛЭП 750 кВ Каховская – Приморская с ПС 750 кВ "Приморская" и мероприятиями ВЛ 330 кВ, (инв. № новый) Херсонская, Николаевская, Одесская области" (стадия "П") 71320000-7" составляет 144 955 000 грн.

В то же время, по данным СМИ, компания "СоюзЭнергоПроект" является дочерней структурой российской компании с аналогичным названием и тем же бенефициаром.