Во Львове вооруженный мужчина ворвался в здание горсовета

Вооруженный мужчина во Львове по неизвестным причинам ворвался в городской совет. Дебошира задержали правоохранители, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел сегодня, 20 декабря. Во Львовском городском совете сработал сигнал "Тревога". На место инцидента сразу выехали правоохранители.

По приезду полицейские выявили мужчину, который в помещении горсовета размахивал предметом, похожим на пистолет. Дебошира сразу же задержали.

"Во время осмотра у молодого человека было обнаружено измельченное вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое" , - говорится в сообщении.

Задержанным оказался местный житель 1995 года рождения