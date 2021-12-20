Лобода передала подарки в Киевскую детскую больницу Охматдет

Украинская певица Светлана Лобода передала подарки детям в киевский "Охматдет". Многопрофильное диагностически лечебное учреждение, оказывает медицинскую помощь детям от 0 до 18 лет, сообщает Обозреватель.

Певица ощасливила деток в праздник Дня святого Николая. Об этом она рассказала в своем видеообращении.