На Морском вокзале в Одессе женщина угнала яхту и врезалась на ней в пирс, сообщает УНИАН.

Сегодня на линию "102" поступило сообщение о похищении яхты возле Морского вокзала. Заявитель рассказал, что пришел на причал, где оставил свое судно, но его там нет.

Обследуя прилегающую территорию, патрульные вместе с береговой охраной обнаружили малое судно, врезавшееся в пирс в Черном море. На яхте находилась 25-летняя гражданка с явными признаками наркотического опьянения. Женщина рассказала инспекторам, что на судне пыталась попасть в Николаев.

Во время проверки нарушительницы через базы данных МВД стало известно, что она находится в розыске.

Также на эту женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Нарушительница находилась в розыске / фото facebook.com/odesapolice

Сегодня на гражданку составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали его следователям.