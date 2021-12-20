Россия готовит кибератаки на энергосистему и правительственные сайты Украины

Россия готовит масштабные кибератаки против энергетической системы и правительственных веб-ресурсов Украины. США и Великобритания помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе со стороны Москвы, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По данным издания New York Times, США и Великобритания незаметно отравили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам России. Согласно оценкам американской разведки, Москва готовит масштабные кибернападение на украинскую энергосистему и правительственные веб-ресурсы.

"Цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным - и, возможно, предоставить повод для вторжения" , - говорится в публикации.

Издание напоминает, что в 2015 году российские хакеры уже атаковали энергосистему Украины. Тогда они дистанционно захватили центр управления электроэнергетической компании и отключали одну электростанцию ​​за другой. При этом операторы ничего не могли сделать и беспомощно смотрели на мониторы.

Аналогичную атаку российские хакеры провели через год. Тогда целью стал Киев и область. В предыдущих кибератаках на Украину руководство России заявляло, что нападение совершили преступные группировки.

Напомним, в начале декабря в Украине стартовали первые учения по кибербезопасности.