Возврата к мажоритарке не будет - нардеп

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что возвращения к мажоритарной системе не будет. Он напомнил о требовании президента Владимира Зеленского перейти от пропорционально-мажоритарной к пропорциональной избирательной системе, сообщает Обозреватель.

Об этом представитель "ЕС" написал на своей странице в Facebook. Княжицкий таким образом отреагировал на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который не исключил, что монобольшинство поддержит недавно зарегистрированный законопроект об отсрочке указанного перехода.

"Возвращения к мажоритарке не будет. Слуги в первый же день в Верховной Раде поддержали внесение соответствующих изменений в Конституцию о пропорциональной системе. Это президентский законопроект №1017, и он один из немногих, которые поддержал Конституционный суд" , – написал нардеп Княжицкий.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 29 августа 2019 года внес как неотложный в парламент законопроект №1017, который предусматривает переход от смешанной (пропорционально-мажоритарной) к пропорциональной избирательной системе.

В сентябре того же года документ был направлен в Конституционный суд, который в декабре признал проект закона конституционным.

В апреле 2020 года нардепы предварительно одобрили его, проголосовав за постановление о принятии законопроекта. В январе 2021 года документ был направлен на рассмотрение профильного комитета и сейчас ожидает рассмотрения.

17 декабря нардепы группы "За майбутнє" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №6444, которым предлагается отсрочить изменение избирательной системы

В свою очередь Арахамия в интервью заявил, что для возвращения пропорциональной-мажоритарной системы будет 300 голосов.

"Неужели Арахамия делает заявления с целью "искусственного формирования нужного состава парламента в соглашение определенным политическим силам". Словом, возвращения к коррупции в округах не будет. Поэтому, или президент пересмотрел свое отношение к Конституции (а значит должен отозвать 1017) или 300 депутатов фракции "СН" и их друзей забыли (забили?) то, чего требовал президент Зеленский" , – прокомментировал Княжицкий.