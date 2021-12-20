Комаровский объяснил, почему толстеют те, кто бросил курить

Доктор Комаровский ответил на вопрос, почему же многие люди, бросающие курить сигареты, начинают набирать вес, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Евгений Олегович сообщил, что есть две предпосылки набора веса при отказе от никотина.

"Активизация обмена веществ, ведь никотин его тормозит. Никотин тормозит выработку кишечного сока. Без никотина он начинает активно вырабатываться. Естественно, все время хочется жрать" , - рассказал медик.

Комаровский также поведал, что новые исследования в этом вопросе показали, что появляются определенные бактерии в толстом кишечнике и они 100% влияют на аппетит.

"Проводили опыты на мышах с никотином, когда они прекращали его получать, они активно жрали" , - отметил врач.