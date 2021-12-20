В Германии фура врезалась в военную колону США
В Германии грузовик с опилками врезался в военную колону США. В результате столкновения вспыхнули два автомобиля, есть пострадавшие среди американских военнослужащих, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
По данным издания Bild, военная колонна США из трех автомобилей, среди которых был бензовоз, стояла на обочине трассы A3 между Регенсбургом и Нюрнбергом в Баварии. В них врезался грузовик с полуприцепом, в котором находились опилки.
В результате удара загорелись два военных автомобиля. В происшествии пострадали восемь человек, в том числе американские военнослужащие. Их госпитализировали с отравлением дымом и травмами.
На время тушения пожара полиция полностью перекрыла трассу А3. Машины направляли в объезд. Причины ДТП выясняют правоохранители.