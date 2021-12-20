Россия в Крыму созывает всех военнообязанных на 20 января
Российская оккупационная администрация Крыма предписала всем военнообязанным под роспись прибыть 20 января в указанные места, сообщает Деловая столица.
Об этом написал в своем Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Сегодня получил информацию о том, что во временно оккупированном Крыму военнообязанным под роспись предписывается прибыть 20 января в указанные им места", — сообщил он.
При этом Чубаров отметил, что количество военнообязанных в Крыму неизвестно.