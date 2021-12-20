На крупнейшем круизном лайнере мира - вспышка коронавируса

В США на борту крупнейшего в мире круизного лайнера Symphony Of The Seas компании Royal Caribbean COVID-19 был обнаружен у 48 пассажиров. Лайнер вернулся в выходные дни в Майами из недельного круиза по Карибскому бассейну, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

На лайнере путешествовали более 6 000 пассажиров и членов экипажа. Когда у одного из гостей обнаружили коронавирус, тестирование прошли другие пассажиры.

Почти все инфицированные были полностью вакцинированы. В общей сложности 95% из находившихся на борту получили прививку. Пока неизвестно, каким штаммом коронавируса заболели люди.

Согласно правилам Royal Caribbean все путешественники от 12 лет должны быть полностью вакцинированы и иметь отрицательный результат теста до отбытия лайнера. Компания также "настоятельно рекомендует" получить дополнительную дозу вакцины перед путешествием, но пока это не является обязательным.

Невакцинированные дети должны показать отрицательный результат ПЦР-теста, а также сдать экспресс-тест в терминале перед отбытием лайнера.

Как сообщается, инфицированные лица либо не имели никаких проявлений болезни, либо имели слабые симптомы. Все отбыли на карантин.

Компания акцентирует, что это событие не повлияло на дальнейшее расписание круизов.