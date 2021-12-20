Шмыгаль о подозрении Порошенко: абсолютно законно

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что уведомление подозрении пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко абсолютно законно и в пределах действующего законодательства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это работа правоохранительных органов, давайте подождем результатов, посмотрим… Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу", - сказал Шмыгаль в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Премьер выразил уверенность, что это все проходит в пределах действующего законодательства Украины.