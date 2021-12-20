США выдвинет Кремлю свой "список обеспокоенности"

США представят России перечень своих замечаний в ответ на требования России предоставить "гарантии безопасности и невступления Украины в НАТО", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям" , — отметил Прайс.

Он отметил, что переговоры по безопасности в ЕС можно вести только с участием европейских стран.

"Не будет никаких переговоров по европейской безопасности без наших европейских союзников и партнеров. Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Украины" , — подчеркнул Прайс.

Он также пояснил, что Штаты готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но информации о конкретных контактах по этому вопросу пока отсутствуют.

"Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои обеспокоенности, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим" , — резюмировал представитель Госдепартамента США.

Напомним, Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало свои предложения НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего Россия предлагает странам НАТО обязаться не принимать Украину и другие восточноевропейские государства в Альянс, а также отказаться от какой-либо военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.